VtbKultuur ontdekt de steegjes van Hasselt

Hasselt

In de loop der eeuwen verdwenen tal van steegjes in de Hasseltse binnenstad. Doorsteekjes verbonden de straten van Hasselt met elkaar, maar latere verbouwingen sloten tal van steegjes af. Maar gelukkig is het tij gekeerd. Er is weer aandacht voor deze stille wandelwegen: oude steegjes worden opnieuw ontsloten en nieuwe steegjes worden mogelijk gemaakt.