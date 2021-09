Group Humanitarian Aid Hasselt ontvangt delegatie uit Roemenië

Gedurende de week van zes tot tien september jongstleden mochten de vrijwilligersgroep uit Hasselt en de verantwoordelijken van het expertisenetwerk Gezondheid en Zorg van de Arteveldehogeschool een viertal personen verwelkomen uit Butea. Zuster Elisabetta Barolo, verantwoordelijke van het woon-en zorgcentrum in Butea, vergezeld van een drietal medewerkers werden ontvangen in het internationaal opleidingscentrum van de Broeders van Liefde in Moerzeke. Gedurende de afgelopen week kon deze delegatie uit Butea kennis maken met diverse woon- en zorgcentra in Vlaanderen. Het was vooral de bedoeling dat het zorgproces binnen de ouderenzorg werd voorgesteld. In de loop van de maand september vertrekken een drietal studenten verpleegkun- de van de Artevelde Hogeschool op buitenlandse stage voor een zestal weken naar Butea om aldaar ingeschakeld te worden binnen het woon- en zorgcentrum, binnen de polikliniek, binnen de thuiszorg en binnen specialistische afdelingen in het algemeen ziekenhuis in Iasi. In de maand april 2022 vertrekken weerom een drietal studenten voor zes weken naar Butea om deel te nemen aan het project. Het optimaliseren en het ontwikkelen van een professioneel zorgproces staat hierbij centraal.