Belgian Cat Marjorie Carpréaux zet carrière tijdelijk op pauze

Basketster Marjorie Carpréaux heeft besloten haar professionele carrière even op pauze te zetten. Dat liet de entourage van de Belgian Cat dinsdag weten in een verklaring.

De 33-jarige Carpréaux, die in Tokio deel uitmaakte van de Belgische delegatie, “heeft na een zwaar jaar, in vele opzichten, rust nodig om een nieuwe adem te vinden, fysiek, maar ook mentaal”, klinkt het. De basketster moest onder meer afscheid nemen van haar vader en de Covid-crisis hakte er stevig op in.

“Dat wil niet zeggen dat Marjorie haar carrière voorbij is”, gaat het verder. “Maar ze heeft besloten, in overleg met haar manager, haar club Poznan en haar familie, om een pauze te nemen.”

De basketspeelster wenst nu rust en sereniteit te vinden, ver weg van de druk van de media en de sociale netwerken. Verdere commentaar zal niet worden gegeven.