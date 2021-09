Simone Biles getuige in zaak naar seksueel misbruik veroordeelde turnarts Nassar

De Amerikaanse gymnastes Simone Biles, Mckayla Maroney, Maggie Nichols en Aly Raisman zullen woensdag in het Congres getuigen over het mislukt FBI-onderzoek naar seksueel geweld door Larry Nassar. De voormalige arts van de Amerikaanse werd wegens seksueel misbruik veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar.

Nassar werd in 2017 en 2018 veroordeeld voor seksueel misbruik van meer dan 250 turnsters, waarvan het grootste deel minderjarigen. Simone Biles, die door velen beschouwd wordt als de grootste turnster aller tijden, onthulde in januari 2018 dat zij een van de slachtoffers was.

Afgelopen zomer verscheen een rapport van inspecteur Michael Horowitz van het Amerikaanse ministerie van Justitie waarin te lezen was dat het FBI-bureau in Indianapolis niet met de grootste ernst en urgentie op de beschuldigingen aan het adres van Nassar had gereageerd.

Het rapport concludeerde dat door de talrijke fouten het seksueel misbruik maandenlang kon voortduren. Ook inspecteur Horowitz komt woensdag getuigen, terwijl FBI-directeur Chris Wray eveneens zal worden ondervraagd.