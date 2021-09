Capitool wordt extra beschermd naar aanleiding van extreemrechtse optocht

Uit informatie van de Capitol Police blijkt dat de gewelddadige retoriek online toeneemt in aanloop naar de bijeenkomst ‘Justice for J6’, die gerechtigheid vraagt voor de mensen die werden opgepakt bij de bestorming van het Capitool. Het evenement wordt georganiseerd door Matt Braynard, een voormalig medewerker van de Trump-campagne. Er worden zaterdag zowat 700 mensen verwacht.

De beslissing van de politie om een hek te plaatsen kwam er enkele uren nadat de Capitol Police een man uit Californië arresteerde die meerdere messen in zijn truck had en zich in de buurt van het hoofdkwartier van de Democraten bevond. In zijn vrachtwagen werden ook afbeeldingen van hakenkruisen aangetroffen. De man was naar eigen zeggen “op patrouille” en had het over “witte suprematie”. Het is wel nog onduidelijk of de aanwezigheid van de man in verband gebracht kan worden met het nakende protest.