Unia roept op tot waakzaamheid met Covid Safe Ticket: “Gevaar voor discriminatie en inbreuk op grondrechten”

“Sportclubs vragen ons of zij aparte trainingen kunnen organiseren voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden, organisatoren van evenementen willen weten of ze enkel niet-gevaccineerden kunnen verplichten een mondmasker te dragen”, aldus directeur Patrick Charlier. “Maar de gezondheidstoestand is een kwestie van medisch geheim en privacy. In die zin bestaat het gevaar dat de discriminatie zich uitbreidt.”

Unia benadrukt dat wie een privébijeenkomst organiseert, uiteraard het recht heeft uit te nodigen wie hij of zij wil. “Maar een werkgever heeft niet het recht iemand te vragen of hij al dan niet gevaccineerd is, evenmin als een organisator van een evenement of sportwedstrijd.” Bovendien kan, afgezien van beëdigd personeel, niemand zomaar een identiteitscontrole eisen, klinkt het nog.

Charlier merkt tot slot op dat er een probleem is met de proportionaliteit van de maatregel. “De samenleving is gepolariseerd tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Maar het gevaar bestaat dat we gaan discrimineren op basis van de gezondheidstoestand. We bevinden ons in een controlemaatschappij en zien dat de genomen maatregelen een inbreuk zijn op onze grondrechten. Onze vrees is dat we in zo’n maatschappij zullen blijven zitten, want het is moeilijk om de klok terug te draaien. We willen daarom een oproep tot waakzaamheid lanceren”, besluit hij.