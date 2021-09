Moeder van Britse premier Boris Johnson overleden

De moeder van de Britse premier Boris Johnson, Charlotte Johnson Wahl, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Britse krant The Telegraph.

Volgens de krant hebben familieleden van de premier laten weten dat Johnson Wahl “plotseling, maar vredig” is overleden in een ziekenhuis in Londen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Op 40-jarige leeftijd werd volgens The Telegraph de ziekte van Parkinson bij de voormalige kunstenares vastgesteld.

De 57-jarige premier Johnson heeft nog niet gereageerd op het overlijden van zijn moeder.