Hoe hoog is de druk van het profvoetbal? Craig Bellamy (42) stopt als assistent bij Anderlecht omdat hij opnieuw kampt met een zware depressie. In het verleden pleegden voetballers als Robert Enke en Gary Speed - een vriend van Bellamy nota bene - al zelfmoord. De Welshman zelf wil zijn mentale problemen niet verstoppen en vertelde in 2020 al openlijk over hoe het voetbal zijn leven zwaar belast heeft. Daarmee doorbrak hij het taboe.