Roofvogel-drone moet vogels verjagen op luchthaven van Zaventem

Het gebeurt gelukkig niet al te vaak, maar als er dan eens een vogel in een vliegtuigmotor terecht komt, zorgt het meteen voor ellende. Begin juli nog moest een pas opgestegen vliegtuig in Zaventem alweer een noodlanding maken nadat er een vogel in de motor was gesukkeld.

Op Brussels Airport beschikken ze al geruime tijd over een Bird Control Unit. Zij zorgen er in eerste instantie voor dat de vogels uit de buurt van de vliegtuigen blijven. Op een terrein van 12 vierkante meter groot kan een drone daarbij al eens van pas komen. Daarom zijn Brussels Airport en luchtverkeersleider Skeyes gestart met het testen van een drone om de aanwezige vogels te monitoren en ze indien nodig ook weg te jagen.

Nieuwe realiteit

Op het vliegende ding hangen ook luidsprekers die het geluid van roofvogels nabootsen. Zo fungeert de drone als een natuurlijk afschrikmiddel om de vogels op afstand te houden.

“De testen gebeuren in veilige omstandigheden op afstand van opstijgende en landende vliegtuigen”, verzekert Brussels Airport. Drones zijn immers verboden op en rond de luchthaven. Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport nuanceert echter. “Hoewel drones en luchtvaart in eerste instantie geen goede combinatie lijken, is dit een nieuwe realiteit waarvan we de mogelijkheden moeten onderzoeken.”

Veiligheid

“Hoezeer we de biodiversiteit rond het luchthaventerrein ook koesteren en zelfs via verschillende initiatieven ondersteunen, blijft het noodzakelijk om vogels weg te houden van de start- en landingsbanen. Tijdens deze testdagen wordt het gebruik van drones als extra hulpmiddel voor de Bird Control Unit getest.”

In april werden de drones van het Brugse bedrijf Citymesh al eens ingezet op het luchthaventerrein. Toen ging het om een veiligheidsdrone die vanuit Oostkamp, zo’n honderd kilometer verderop, werd bestuurd. Er werd toen onderzocht hoe de drone kon worden ingezet voor bijvoorbeeld inspectierondes, bewaking of bij een vliegtuigincident waarbij een drone de hulpdiensten al een eerste beeld kon verschaffen. “De testdagen hebben al laten zien dat drones ook hier zeer nuttig ingezet kunnen worden”, zegt Johan Decuyper van Skeyes.