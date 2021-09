Cafébaas Frank van feestcafé Ditisit in Valkenswaard is niet blij met de komst van de coronapas. — © Dick Demey

Valkenswaard/Marseille

Op café met coronapas: vanaf 25 september wordt het verplicht in Nederland, Frankrijk voerde de pass sanitaire begin augustus al in. “Discriminerend”, zegt de Nederlandse cafébaas Frank van Barschot. “In Marseille is het intussen normaal”, zegt Genkse Française Joke Quintens.