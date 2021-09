Limburger Dieter Comhair wint iLumen 111 Triatlon in Eigenbilzen

In Eigenbilzen vond zondag de spannende iLumen 111 Triatlon plaats. De triatleten doken nabij de kanaalbrug in het Albertkanaal volgens het principe van een rolling start. De 111 bestond uit 1 kilometer zwemmen, 100 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. De overwinning was uiteindelijk voor de Limburger Dieter Comhair. Hij finishte in 3 uur, 10 minuten en 12 seconden.

De Triatlon iLumen 111 werd in mei uitgesteld en verhuisde naar afgelopen zondag. Dat bracht ook met zich mee dat het water van het Albertkanaal met een temperatuur van 21.6 graden een ideale start was voor een mooi parcours. “We hebben gekozen om dit keer de hele wedstrijd te laten plaatsvinden rond het Albertkanaal met start en aankomst onder aan de Vossenkuilstraat in Eigenbilzen. Dit geeft ook meer beleving voor de supporters”, stelt coördinator Mario Appermans van Sports-Events. Wannes Swinnen kwam als eerste uit het water en vormde met Joris Aerden, Robert De Korte en Dieter Comhair een groepje van vier dat broederlijk op weg ging naar de winst. In de laatste fietsronde moest Aerden echter lossen door een defect aan zijn elektrisch schakelsysteem.

Comhair op weg naar Hawaï

Uiteindelijk werd er in het loopparcours een België - Nederland strijd uitgevochten die sterk gewonnen werd door Limburger Dieter Comhair uit Hasselt (3:10:12), gevolgd door de Nederlander Robert De Korte. Wannes Swinnen werd derde. Met deze overwinning kan voor Comhair de zomer niet meer kapot. Eerder haalde hij al winst in de Iron Man van Lanzarote in zijn leeftijdscategorie waarmee hij zich meteen plaatste voor het Ironman WK in Kailua-Kona, Hawaï. Bij de dames ging de Nederlandse Saskia Van Vugt met een tijd van 3:45:02 als eerste over de finish in Eigenbilzen, Liane Van Egmond finishte tweede en de Belgische Sylvia Herman werd derde. Plaatselijke favoriet Laurien Billen kwam als vierde over de meet met een tijd van 3:45:49 (JoGe)

Johnny Geurts