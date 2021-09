Noodkreet van jonge renster zet wielrennen op z’n kop: “Moet mager zijn om in selectie te zitten”

“De voorbije maanden heb ik me niet echt gelukkig gevoeld over mezelf”, aldus de 18-jarige Nederlandse. “Al komt en gaat dat in vlagen. Het lijkt er wel op of je als renster slank moet zijn. Ik heb problemen gehad met mijn gewicht en eten, maar ik vind dat het nonsens is voor meisjes van mijn leeftijd (of jonger) om er nog maar aan te denken om te moeten afvallen of een dieet starten.”

Senne Knaven in actie in het veldrijden. — © RR

“Ik weet dat ik geen vet voedsel moet eten, maar dat is niet eens het probleem”, gaat Knaven door. “Het gaat meer om de norm die mensen opleggen aan wielrenster om slanker of magerder te moeten zijn. Dit zorgt voor enorm veel druk op meisjes, waardoor ze een verstoord eetpatroon gaan kweken. Die gedachten zouden zo’n meisjes niet mogen hebben, dat ze ‘te dik’ zijn of bepaalde zaken niet zouden mogen eten. Daarmee worstelde ik ook. Zo had ik eetbuien omdat ik vaak niet genoeg at, waarna ik me zo slecht voelde dat ik weer niks at. In golven kwam dit, maar het maakt je zo ongelukkig. Dat mag niet als je 17-18 jaar bent en wielrennen je hobby is.”

Volgens Knaven moest je dit jaar “precies mager zijn” om geselecteerd te worden bij Oranje voor het EK en WK. “Leuk dat mensen tegen jonge meisjes zeggen dat ze gewicht moeten verliezen want dat ze anders niet geselecteerd worden.”

“Gewicht mag geen factor zijn”

Anna van der Breggen is inmiddels bezig aan haar laatste seizoen in het profpeloton. De Nederlandse is de regerende wereldkampioene en voelde het dan ook noodzakelijk om te reageren op de woorden van Knaven.

“Jonge rensters moeten niet proberen om gewicht te verliezen”, aldus Van der Breggen bij Cyclingnews. “Ze hebben geen idee wat voor invloed het zal hebben op hun lichaam en hun mentale gezondheid. Ze hebben vooral de juiste mensen nodig rondom zich, om hen te beschermen. We moeten hiervan echt een belangrijk gespreksonderwerp maken. Het is dan ook goed dat Senne de moed vond om hierover te schrijven, want het is iets waarover vele meisjes nadenken.”

Volgens de wereldkampioene is het belangrijk dat getalenteerde meisjes tien jaar of langer kunnen presteren en dat ze moeten leren dat ze voldoende moeten eten om te kunnen trainen. “Gewicht mag op die jonge leeftijd écht geen factor zijn”, zegt ze. “Ze moeten aangeleerd krijgen wat nuttig is voor hun lichaam. Niet de druk van een weegschaal leren kennen. Dat is het meest angstaanjagende, de druk die ze opgelegd krijgen.”