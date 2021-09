Aangeschoten Gert Verhulst ongemakkelijk tijdens autorit met Marie: “Verwittig mij als je over een bult rijdt”

De wijnproeverij van Gert en Viktor Verhulst is ietwat uit de hand gelopen, dat konden we maandag zien in een nieuwe aflevering van De Verhulstjes. Wanneer Marie en Ellen de mannen gaan halen, verloopt de terugrit naar de villa niet zonder slag of stoot. “En ik ga toch het raampje even openen, want er hangt hier een alcoholgeur”, klinkt het.