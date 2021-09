“Eerst warm, in late namiddag bereiken buien Limburg en koelt het af”

Dinsdag begint de dag met brede opklaringen. De temperatuur loopt snel op tot meer dan 20°C. Uiteindelijk komen we in de vroege namiddag zelfs rond 25°C uit.

Dat gebeurt aan de voorzijde van een regen- en buienzone welke volgens de laatste prognoses vanaf 16 uur Limburg zou kunnen bereiken. Het noordoosten houdt het het langst droog en daar zijn dus ook de hoogste temperaturen te verwachten. Zodra het gaat regenen zal de temperatuur in korte tijd meer dan 5 graden inleveren. Sommige buien zouden overigens gepaard kunnen gaan met onweer, al is het niet zeker dat het in Limburg tot gedonder komt. Hoe hoger de temperatuur weet op te lopen, hoe intenser de buien kunnen zijn.

Voormiddag waait de wind zwak uit het oosten, namiddag komt er een matige zuidenwind te staan. In de loop van de avond neemt de buienactiviteit af. Na middernacht blijft het dan ook overal droog.

Wolkenvelden zorgen ervoor dat het niet koeler wordt dan een graad of 15.

