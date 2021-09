Koeien moeten naar urinoir om broeikasgassen te verminderen

Wetenschappers beweren dat ze met succes koeien hebben afgericht om in toiletten te plassen. Bedoeling is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het team van Nieuw-Zeelandse en Duitse onderzoekers geeft toe dat het experiment begon als een grap, maar het ontdekte dat het beheer van urine van runderen op de lange termijn een impact kan hebben op het klimaat.

“Als we 10 of 20 procent van de urine zouden kunnen opvangen, zou dat genoeg zijn om de uitstoot van broeikasgassen en de afvoer van nitraten aanzienlijk te verminderen,” verklaart Douglas Elliffe van de universiteit van Auckland.

Volgens Elliffe wordt de stikstof in koeienurine na verloop van tijd afgebroken tot twee vervuilende stoffen: stikstofoxide, een krachtig broeikasgas, en nitraat, dat zich ophoopt in de bodem en vervolgens wegsijpelt in rivieren en stromen.

De wetenschappers voerden experimenten uit op zestien kalveren. Ze gebruikten voedsel om de dieren te belonen als ze naar een hok gingen om te urineren. De studie, die deze week in het tijdschrift Current Biology is gepubliceerd, bewijst dat een koe kan worden geleerd op het toilet te plassen, aldus Elliffe.

De uitdaging is nu om dat dieren op grote schaal te laten doen en kuddes te trainen om naar het toilet te gaan, ook in omgevingen als Nieuw-Zeeland, waar de dieren meer tijd buiten dan in stallen doorbrengen.