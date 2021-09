Riemst

William Meurmans en Josette Schipers hebben maandag de deuren van de gekende Brasserie Remost aan de rotonde in Riemst-centrum definitief achter zich dichtgetrokken. Ze stonden er liefst 45 jaar achter toog en fornuis. In Riemst blijft nu enkel nog Café Petit over, al is die kroeg vaker gesloten dan open.