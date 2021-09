Wolvenkenners na aanval op pony’s: “Onbeschermd vee aanvallen is natuurlijk gedrag”

Oudsbergen

De wolvenkenners tonen begrip voor de beroering die na de aanval op twee pony’s in Oudsbergen is ontstaan. Maar volgens hen gaat het nog altijd om natuurlijk gedrag van de wolven. Op het wolvenplatform dinsdag wordt wel bekeken of er aanpassingen van het wolvenprotocol nodig zijn. Ook is er een regeling in de maak waardoor particulieren met kleine pony’s subsidies krijgen voor het plaatsen van een wolfproof omheining.