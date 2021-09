Subsidies voor wolfproof omheiningen voor paarden en runderen worden allicht goedgekeurd

Paardeneigenaars, maar ook andere dierenhouders zitten met de handen in het haar. Als de wolf nu ook hun dieren gaat aanvallen, moeten ze hun weides wolfproof maken. En dat blijkt niet zo simpel. Want de regering geeft voorlopig enkel subsidies aan schapen- en geitenhouders, in het gebied waar de wolf zich bevindt. “Om het draagvlak voor de wolf maximaal te bewaren, moet de regering niet zo krenterig met subsidies omspringen,” vindt Jan Loos van Welkom Wolf.