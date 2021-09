Fietsen door de Heide is populairste fietsbestemming in Vlaanderen

Fietsen door de Heide is populairste fietsroute in Vlaanderen. — © TV Limburg

Maasmechelen

‘Fietsen door de Heide’ in Maasmechelen is meteen de populairste fietsbestemming in Vlaanderen. De fietsroute die door het Nationaal Park Hoge Kempen loopt, werd afgelopen zomer het vaakst gedownload van alle routes in Vlaanderen. Dat heeft gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens vandaag bekendgemaakt. Fietsen door de Heide versterkt Limburg zijn koppositie als fietsprovincie. Sinds de opening op 4 juli fietsten al 113.000 mensen over de nieuwe toeristische attractie. De iconische brug van bijna 300 meter lang loopt dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen, en biedt een uniek uitzicht op de heidelandschappen.