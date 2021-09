Diepenbeek

Marathonloopster Mieke Gorissen werd vanmiddag gehuldigd in haar thuisgemeente Diepenbeek. De lerares fysica verbaasde op 8 augustus alles en iedereen, en zeker zichzelf, met een 28ste plaats op de Olympische marathon in Tokio. En dat bij haar debuut op haar 38ste. Reden genoeg dus om haar in de bloemetjes te zetten. Zonder medeweten van de atlete zelf trouwens.