Lanakenaren willen totaalverbod vuurwerk op oudejaarsavond

Lanaken

De burger heeft gesproken in Lanaken. Er komt een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag. Twee derde van de deelnemers aan een bevraging wil er niet van weten. Eén derde wou vuurwerk nog wel toelaten op bepaalde uren. Het gemeentebestuur voert dus de wens van de meerderheid uit. Best opmerkelijk, want het ging niet om een klassieke volksraadpleging, maar om een online-bevraging. Lanaken wil meer van dit soort bevragingen organiseren. Politiek dicht bij de mensen brengen, burgerparticipatie heet zoiets. En daarmee is burgemeester Marino Keulen een trendsetter.