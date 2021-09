Niels Destadsbader wordt peter van KickCancer

Niels Destadsbader (33) is vanaf heden peter van KickCancer, een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Hij is in goed gezelschap: de Brusselse zangeres Angèle (25) is meter.

“Ik was gecharmeerd door de vraag en moest daar niet lang over nadenken. Om het onderzoek naar hoog-risico kanker te financieren, kunnen alle beetjes helpen. Dus ik draag graag mijn steentje bij.” En Niels Destadsbader is niet van plan een passieve peter te zijn. Zijn eerste steentje wil hij eind deze maand al bijdragen, op de ‘Run to Kick’.

Dat is een loopwedstrijd waarbij mensen zich kunnen laten sponsoren. De opbrengst van het evenement gaat volledig naar onderzoek naar kinderkanker. “Dat Niels tijd voor ons maakt in zijn drukke agenda, betekent heel veel”, zegt oprichtster Delphine Heenen. “Hij is bovendien iemand die veel andere mensen inspireert. Ik hoop dus dat hij veel mensen kan motiveren en overtuigen om mee te komen lopen.”

De loop vind plaats op 26 september in Brussel. Meer info vind je via runtokick.be.