Maaseik

De politie heeft zondag in de Stappenvekkenweg in Neerhoven een man gearresteerd die een broodautomaat aanviel. Toen de politie even voor 23 uur arriveerde was de man de automaat aan het slaan en stampen. De man bleek onder invloed van drugs te zijn. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. mm