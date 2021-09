Slovenië met sterke ploeg naar WK: Roglic en Pogacar komen naar België

Slovenië verschijnt over een kleine twee weken met een sterke ploeg aan de start van de wegrace van het WK wielrennen in België. De ploeg wordt aangevoerd door Vuelta-winnaar Primoz Roglic en Tourwinnaar Tadej Pogacar, renners die ook in eendaagse koersen kunnen uitblinken. Pogacar won dit jaar Luik-Bastenaken-Luik, Roglic was vorig jaar de beste in de Ardenner klassieker.