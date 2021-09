België neemt afscheid van monument en draagt onderzoeksschip Belgica over aan Oekraïne

België gaat het onderzoeksschip RV A962 Belgica overdragen aan Oekraïne. Daartoe is maandag een overeenkomst ondertekend. Binnen enkele dagen zal het schip vertrekken richting Oekraïne. Daar zal het dienen als onderzoeksschip in de Zwarte Zee. Ook tijdens die tocht gebeuren verschillende wetenschappelijke staalnames.

Maandag is de overeenkomst ondertekend door staatssecretaris Thomas Dermine voor Economisch Herstel en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, en Viktor Komorin, directeur van het Oekraïens Wetenschappelijk Centrum voor Ecologie van de Zee.

© BELGA

Belgica II

Na 37 jaren actieve dienst beëindigde de RV Belgica op 25 maart 2021 haar laatste campagne als Belgisch oceanografisch onderzoeksschip. Ondertussen staat de Belgica II klaar om over te nemen. “Na meer dan een miljoen afgelegde kilometers en meer dan 1.000 wetenschappelijke campagnes om de kennis van de zeeën te vergroten, neemt België vandaag afscheid van het onderzoeksschip Belgica. Met pijn in het hart nemen we afscheid, maar ik ben erg blij dat het schip een tweede leven krijgt”, zegt staatssecretaris Dermine.

© BELGA

Zeebrugge

Op 16 september verlaat de RV Belgica de traditionele ligplaats in de Marinebasis van Zeebrugge, en wordt ze officieel Oekraïens eigendom. Tijdens de 8.600 kilometer lange reis zullen de Oekraïense wetenschappers meteen actief zijn. Ze zullen monsters van zeewater en bodemsedimenten verzamelen voor analyse.

De Belgica zal voortaan de monitoring van het mariene milieu in de Zwarte-Zeeregio versterken. Als follow-up zijn ook gezamenlijke Belgisch-Oekraïense surveys gepland in zowel de Zwarte Zee als het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Midden oktober zou de Belgica moeten aankomen in Oekraïne. Daar zal het schip een nieuwe naam krijgen en haar activiteiten in het Zwarte Zeegebied aanvangen.