Processie naar aanleiding van feest van Maria’s geboorte

Het viel op dat er een grote belangstelling was voor de processie. Nu waren de vlaggendragers, de engelen en herders van de geboorte, de zingende maagden met KSA-Erewacht en de edelknapen ook van de partij. De koninklijke harmonie Concordia luisterde alles op. Het processiebeeld van O.-L.-Vrouw, Oorzaak onzer Blijdschap, werd rondgedragen, begeleid door het Aartsbroederschap. Daarna werd het Heilig Sacrament of de hostie meegedragen, want Maria verwijst steeds naar Jezus. De misdienaars verspreidden daarbij een welriekende wierook door de straten. Tenslotte volgde het biddend volk, verzegeld van een grote delegatie van Chiro O.-L.-Vrouw. Het schepencollege werd vertegenwoordigd door An Christiaens. De leuze “Als het processie is, zorgt Maria voor goed weer!” werd deze keer weer bevestigd. De Tongerenaren krijgen bij het zien van de processie ook weer zin om zich in te schrijven voor de Kroningsfeesten van 2/4/7/9 juli 2023.