Popkoor Vocal4’s zingt op festival ‘in de NOF’

Voor het meest swingende koor van Sint-Truiden was het lang geleden dat ze nog eens konden optreden. Een optreden vorige week op de Urban Run te Nieuwerkerken was een perfecte voorbereiding voor hun opvoering op het festival in de NOF te Binderveld.

Nog maar pas mogen repetities terug ‘normaal’ verlopen, en er waren al enkel aanvragen om een optreden te verzorgen. De goesting was groot bij de leden, die eindelijk na meer dan een jaar zich nog eens konden laten horen. Vorige week traden ze op tijdens de Urban Run editie binderveld, toen reeds op het podium van festival in de NOF, terwijl de sportievelingen langskwamen. Veel van de lopers bleven toch even luisteren. Vorig weekend mochten ze dan op het festival zelf ook enkele muzikale interventies verzorgen. Op het heel gezellige festivalterrein werd hun optreden gesmaakt door de toehoorders. “Zo komen we stilaan terug in de routine van optredens, wat na een zo lange muzikale stilstand niet evident is”, zegt dirigent Dirk-Jan Kerris. En de leden zelf waren opgetogen met de geboden kans om nog eens voor een publiek te staan.