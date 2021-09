Samana Genoelselderen op uitstap

Tijdens de afgelopen coronaperiode waren de bestuursleden van Samana Genoelselderen hun leden zeker niet uit het oog verloren en kregen ze op geregelde tijdstippen een attentie. In juli deden ze ook al een terrasje op het wijnkasteel.

Nu de coronaversoepelingen het toelieten, besloot het bestuur om woensdag 8 september op uitstap te gaan. Normaal gezien gaan ze in september naar Scherpenheuvel, maar nu vonden ze het toch veiliger om het nog wat dichter bij huis te houden en gingen ze naar Bitsingen waar E.H. Ignace De Wit voorging in de mooie Samanaviering.De namiddag werd afgesloten bij Dine ’n Ice in Millen waar er nog een etentje en een ijsje volgden.Wat deed het de leden deugd om terug samen te zijn! Alleen maar stralende gezichten op een mooie, zonovergoten dag!