Leerlingen GBS De Driesprong op bosklassen

De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van GBS De Driesprong in Millen zijn in het nieuwe schooljaar al meteen op uitstap vertrokken.

Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 september gingen ze op bosklassen in Château d’Insegotte in Hamoir.De ideale teambuilding bij het begin van het schooljaar. Voor de nieuwe gezichtjes was het ook de gelegenheid om kennis te maken met de andere leerlingen.De weergoden waren hen alvast gunstig gezind en de tijd vloog er voorbij. Ze hadden dan ook een heel druk programma: bezoek aan Durbuy Adventure Valley, kajakken op de Ourthe, pony rijden, bezoek aan de grotten van Remouchamps, …De leerlingen en leerkrachten hebben er duidelijk van genoten en hun batterijen zijn nu voldoende opgeladen om er weer in te vliegen.