Tongenaren kunnen weer naar de kermis!

Eindelijk mocht het weer! Kermis vieren. Ook de foorkramers keken ernaar uit en ze zijn blij met de opkomst. Er was een gezellige drukte maar geen ongezonde overrompeling. Op zaterdag 11 september om 13.30u werd de kermis officieel geopend door een afvaardiging van het schepencollege. ’s Avonds was er een spectaculair vuurwerk dat in heel te stad te zien en te horen was.

De kermis heeft met een honderdtal attracties voor elk wat wils: allerhande draaimolens, eendjes vissen, ballen werpen, botsauto's… Er zijn supersnelle en spectaculaire attracties waarbij je alle hoeken van Tongeren te zien krijgt: zowel vanuit kikkerperspectief of vogelperspectief, of ... compleet op zijn kop. Soms zie je wel wat stoere jongens rondlopen die tegen een boksbal slaan. En wie kan er zo’n krijtje raken in de schietkraam? Maar het pronkstuk blijft nog altijd de paardenmolen die je op de Grote Markt vindt. De kermis duurt nog de hele week. Op maandag is er polsbandjesdag , dinsdag kent dan weer een prikkelarm moment, woensdagnamiddag is het natuurlijk Kids Day en donderdag is er naast de jaarmarkt ook een familiedag met kortingen. De kermisweek sluit zaterdag 18 september af met een Kermisbraderie.