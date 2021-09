Eerste optreden voor BrassBand Zuid-Limburg

BrassBand Zuid-Limburg is pas vorig jaar opgericht door enkel enthousiaste muzikanten uit de streek. Door corona was het niet gemakkelijk om een serieuze start te nemen. In korte tijd is de muziekvereniging echter uitgegroeid tot een mooi ensemble van een dertigtal muzikanten. “We hadden zelf niet verwacht dat het zo goed en zo snel vooruit zou gaan”, zegt Kenny, een van de kernleden, “maar we zijn enorm trots op wat we nu reeds bereikt hebben”.Op het zonovergoten Kerkplein genoten de toehoorders van de unieke brassbandsound. “Het is vooral aan die specifiek klankkleur dat we hard gewerkt hebben, en ik ben zeer tevreden hoe mijn muzikanten dit eerste concert gebracht hebben”, vertelt dirigent Jan De Maeseneer. Er staan de spiksplinternieuwe band nog een aantal uitdagingen te wachten. In oktober nemen ze deel aan een evaluatieconcert onder het alhorend oor van een professionele jury. “Met die feedback kunnen we dan werken aan ons eigen maidenconcert dat zal doorgaan in het voorjaar 2022. We zijn vooral blij dat we met dit eerste concert definitief van start zijn gegaan”, klinkt het. De BrassBand Zuid-Limburg is in deze opstartfase nog steeds op zoek naar gemotiveerde muzikanten. Je kan altijd de sfeer eens komen opsnuiven op de repetities die doorgaan op woensdag in de parochiezaal te Velm.