Voorstelling ALIAS in première in Tongeren

Het gezelschap Collectief Verlof onderzoekt in ALIAS hoe hard iemand zich in bochten kan wringen om graag gezien te worden. Deze voorstelling nodigt uit om het met jongeren te hebben over graag zien, jezelf zijn en privacy. Op donderdag waren er twee schoolvoorstellingen voor de leerlingen van viio Tongeren (avant-première). De première voor het grote publiek op zaterdag 11 september was een groot succes. Voor cultuurfestival MoMeNT was dit een van de laatste activiteiten van deze festivalzomer (van de in totaal meer dan 150 evenementen).