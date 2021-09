Een hart voor wilde planten in de stad

Ook in Sint-Truiden zie je sinds kort de namen van wilde planten in de stad met stoepkrijt op de tegels ernaast geschreven. ‘Botanisch stoepkrijten’ wil de interesse opwekken voor natuur in de stad.

Enkele kenners van de Haspengouwse Plantenwerkgroep begeleidden onlangs een groep van de milieuraad bij zo’n stoepkrijtronde in de binnenstad. Bieke Geukens: ”Wij spreken liever niet over onkruid maar over wilde kruiden en planten. Deze planten zijn een onmisbare schakel in de natuur. Ze zorgen vaak voor voedsel voor wilde bijen en andere insecten die in de stad leven. Door wilde stadsplantjes te laten staan, stimuleer je de biodiversiteit”.Wilde plantjes helpen de stad afkoelen, wat ook nog eens helpt tegen de klimaatopwarming. Wil je zelf meedoen met een stoepkrijtronde? Laat het weten aan milieuraadsinttruiden@gmail.com.