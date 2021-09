Landelijke Gilde Mielen-Boven-Aalst trekt naar Doornik

De leden waren te gast in Hotel Floreal boven op Mont-Saint-Aubert. Traditioneel wordt er gewandeld, is er een avondspel, gefietst, gekwist, lekker gegeten en dit jaar was er ook een degustatie in de lokale brouwerij Dubuisson in Pipaix. Het weekend werd afgesloten met een lunch en een kort bezoek aan het kasteel van Beloeil. Er werden al suggesties gedaan voor een volgende editie.