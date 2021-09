PXL-student Arthur Vrancken trekt aan alarmbel: "Hoogstamboomgaarden zijn aan het verdwijnen”

“Het hoogstamboomgaardareaal kent een sterke achteruitgang sinds de tweede helft van de vorige eeuw”, steekt de Hamse Arthur Vrancken (21) van wal. Vrancken studeert deze maand af als Groenmanager aan de Hogeschool PXL. “Deze daling is vooral te wijten aan de intensivering en specialisering van landbouw en fruitteelt. Hierdoor is er sinds 1960 een versnelde aanplant van intensieve laagstamplantages met appel- en peervariëteiten op zwakker groeiende onderstammen. Nieuwe variëteiten zoals Golden Delicious en Jonagold met hoge en regelmatige producties werden geïntroduceerd. Dit leidde in de jaren 70 tot een sterke overproductie in Europa. Om deze reden werd vanuit Europa een rooipremie ingevoerd, die als negatief effect ook de kap van hoogstamboomgaarden (vooral deze met appel- en perenbomen red.) tot gevolg had. Samen met de ruilverkavelingsprojecten voor het inrichten van grotere landbouwpercelen, zorgde de rooipremie voor een exponentiële daling van het hoogstamboomgaardareaal. Hoogstamboomgaarden verloren hun economische rendabiliteit. Het huidige gevolg is dat het areaal slinkt tot een laag niveau, zodat ze in Haspengouw lang niet meer overal het streekeigen karakter van het landschap dominerend bepalen. Ook de bevolkingstoename zorgde bijkomend voor een hoge druk op de open ruimte, waardoor vele boomgaardpercelen rond de dorpskernen verkaveld werden en verdwenen.”Ondanks alle maatregelen blijft er het gevoel dat het areaal verder slinkt.“Organisaties zoals de Nationale Boomgaardenstichting, de Regionale Landschappen, Toeristische diensten, maar ook de gemeenten zelf streven ernaar om de hoogstamboomgaarden in het landschap te behouden. Niet enkel omwille van het landschapsbepalende karakter, maar ook door zijn ecologische waarde als bufferplaats voor genetische en biologische diversiteit. Door zijn toeristische aantrekkingspool en de invloed op het ‘welbevinden’ van de streekbewoners en – bezoekers is behoud een belangrijk gegeven. Er worden allerhande activiteiten en plantacties georganiseerd om de verdere achteruitgang van de hoogstamboomgaarden tegen te gaan. Openbare besturen, zowel het Vlaamse Gewest als provincies en gemeentes voerden ondersteunende maatregelen in voor de aanplant en het beheer van hoogstamboomgaarden. De Vlaamse Overheid, met name het Agentschap Onroerend Erfgoed, tracht sinds enkele jaren het tij te keren en ontwikkelde een ‘Onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren’. De 15 gemeenten uit de fruitstreek Haspengouw en Voeren ondertekenden de engagementverklaring voor het behoud van de hoogstamboomgaarden. De gemeenten hebben dus aangegeven dat ze geëngageerd zijn om de hoogstamboomgaarden te redden. Toch blijft er het gevoel dat het areaal verder slinkt.”Meten is weten“Hoeveel hoogstamboomgaarden er nog over zijn? Dit is niet bekend, daarom ook mijn onderzoek”, gaat Vrancken verder. “Meten is weten. Ik heb een handleiding geschreven om een eerste areaalbepaling, zeg maar telling te doen, zodat men de impact van maatregelen die de overheid neemt ook kan meten. Hoe ik dat gedaan heb? Wel, ik heb een passie ontwikkeld voor geografisch informatiesystemen. In combinatie met enige kennis over kaarten vormde die passie de basis voor het ontwikkelen van mijn methode. Het enige wat ik nog niet had was een goede kennis over hoogstamboomgaarden, maar deze kennis is mij bijgebracht tijdens de vele terreinbezoeken tijdens mijn stage. Met als resultaat dat we vandaag de hoogstamboomgaarden op een werkbare manier kunnen meten en de evolutie ervan kunnen opvolgen. En hopelijk kunnen we zo de hoogstamboomgaarden redden!"