Expo Triage in Kolenwasserij

Vanaf zondag 12 september 2021 is de fototentoonstelling ‘TRIAGE - De kolenwasserij van Beringen’ te gast in Kolenwasserij 4 in Beringen-Mijn.

Het is een vorm van ‘thuiskomen’ nadat deze expo eerder deze zomer bijna 5.000 bezoekers mocht ontvangen in Gent. De expo biedt via het werk van tien nationale en internationale gerenommeerde fotografen een unieke inkijk in het indrukwekkende mijnerfgoed en hoe kolenwasserijen de tand des tijds hebben doorstaan. De openingsdag op Open Monumentdag lokte ruim 400 bezoekers naar de expo in de recent gerestaureerde kolenwasserij. Je krijgt er ook een blik op de plannen van be-MINE op de toekomst van de andere kolenwasserijen. De tentoonstelling loopt tot en met 10 oktober 2021, elke dag van 14 tot 18 uur. Bij de expo hoort ook het fotoboek ‘TRIAGE – De kolenwasserij van Beringen, monument voor de toekomst’, uitgegeven door Het Vervolg vzw en te koop via www.hetvervolg.org en in de shop van Toerisme Beringen. Ook is er een mooie film te zien in het kader van 10 jaar be-Mine.