Het rekentaalbad blijft populair

In de herfst-, paas-, en zomervakantie organiseert stad Beringen naar jaarlijkse traditie het rekentaalbad. Op 23, 24 en 25 augustus namen 55 kindjes van de eerste kleuterklas tot het tweede leerjaar deel. Tijdens dit rekentaalbad leren ze spelenderwijs om te gaan met taal én rekentaal. Naast de (reken)oefeningen, is er ook ruimte voor spel en ontspanning. Het namiddagaanbod werd voorzien door de Brede School. Zij zorgden voor een afwisselend aanbod van sport, spel en creatieve activiteiten. “Het rekentaalbad blijft jaarlijks veel interesse wekken. Het is uitermate belangrijk dat kinderen gemotiveerd blijven om ook tijdens de vakanties hun beste (school)beentje voor te zetten”, vertelt schepen van Samenleven Hilal Yalçin.

Met een creatief en uitgebreid aanbod aan activiteiten, was dit rekentaalbad een groot succes. “De allerkleinste ridders en prinsessen gingen aan de slag met het thema ‘sprookjes’. De oudere kindjes werkten rond het thema ‘jungledieren’ en ‘ruimtelijke oriëntatie’. Het rekentaalbad blijft een uitgelezen kans om jouw kind zijn/haar talenten op een leuke manier te laten ontdekken. Een aanrader dus!”, vertelt schepen Yalçin. Op het einde van het rekentaalbad krijgen de kindjes de kans om al hun talenten en nieuwe vaardigheden aan het grote publiek te tonen. Schepen Yalçin is tevreden dat het toonmoment terug in het bijzijn van de ouders mag doorgaan: “De coronamaatregelen lieten het niet toe om het zoals gewoonlijk te laten doorgaan. Onder een stralende zon kon het toonmoment van ons rekentaalbad toch plaatsvinden. Heel wat partners van onze stad waren afgezakt naar het Park van Beverlo om de kinderen een leuke dag te geven. De vlotte samenwerking met de Brede School en VBS Westakker geeft ons inspiratie voor de toekomst. Met een diploma op zak, een ijsje in de hand en super veel blije gezichtjes, was dit weer een onvergetelijke editie!”