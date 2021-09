Diepenbekenaren verwelkomen grootste private ziekenhuisschip ter wereld

De Global Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, deed er zo’n twee maanden over om van China naar Europa te varen waar het zondag in Antwerpen op feestelijke wijze werd ontvangen. Een duizendtal sympathisanten van Mercy Ships konden vanop de eerste rij de invaart in de haven beleven. Vanuit Diepenbeek was ook Limburg vertegenwoordigd met een 44 tellende delegatie.

Het ziekenhuisschip is 174 meter lang, 28 meter breed, telt 12 dekken en weegt 37 ton. De bouw ervan in China duurde bijna zes jaar.In Antwerpen wordt het ziekenhuisdeel van 7.000 vierkante meter groot uitgerust met 200 ziekenhuisbedden en zes volwaardige operatiekwartieren. In het voorjaar van 2022 zal Global Mercy samen met 650 vrijwilligers een werkperiode kunnen starten in Dakar (Senegal), de eerste van vele nieuwe missies de komende 50 jaar. Het schip zal 10 maanden per jaar in een Afrikaanse haven aanmeren om er mensen de levensnoodzakelijke medische zorg te verlenen die ze daar missen. Het zal ook als opleidings- en trainingscentrum dienen voor plaatselijke gezondheidswerkers. Mercy Ships is nog steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die van september 2021 tot en met februari 2022 in Antwerpen mee de laatste hand leggen aan de inrichting van de Global Mercy.