Nieuwe natuurgidsen in de kijker gezet.

Wellicht heb je er wel eens eentje gespot of ben je mee op pad geweest: de natuurliefhebber die je onderdompelt in wat groeit, kruipt en vliegt in het groen. Zaterdag werden de nieuwe natuurgidsen gevierd in Bokrijk.

De voorbije natuurgidscursussen werden georganiseerd door Natuurpunt CVN, de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen, het bezoekerscentrum Schulensmeer en Natuurpunt Vrienden van het Schulensbroek, met ondersteuning van de provincie Limburg. De cursus bestaat uit een traject van 30 lessen en excursies. De bomen door het bos blijven zien, bleek letterlijk en figuurlijk een serieuze opgave, zeker met de online lessen en excursies met beperkende maatregelen. Het inspirerende verhaal en enthousiasme van vele ervaren natuurgidsen, gaven echter een enorme boost. Via een onderzoek in een natuurgebied of natuurthema en vertaling naar een publiek toe, leerden de cursisten het werkveld echt kennen. 17 cursisten werkten dit traject succesvol af. Zij ontvingen het getuigschrift natuurgids en staan hiermee in de startblokken voor verdere bijscholing en om stage te doen in een natuurvereniging, gidsengroep of bezoekerscentrum. 9 natuurliefhebbers hebben de bijscholing en stage al achter de rug. Daardoor ontvingen ze de Natuurpunt CVN badge. Zij kunnen nu aan de slag gaan als natuurgids in onze mooie Limburgse natuur.(Foto: Jos Vandebergh)