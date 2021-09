Ine en Karen wandelen voor Kom op tegen Kanker

De Hagelandse 101 is een wandeltocht van 101 kilometer doorheen het prachtige Hageland (Leuven-Scherpenheuvel-Leuven), die afgelegd moet worden binnen de 24 uur. Een hele prestatie, het vergt heel wat doorzettingsvermogen om zomaar even meer dan honderd kilometer te wandelen. Ze hadden tijdens de corona-periode wel al veel wandelingen gedaan, maar meer dan 40 km hadden ze nooit gewandeld. Ine en Karen koppelden zelf een doel aan de wandeling. Vermits hun papa in mei de diagnose kreeg van kanker, wilden ze hiermee geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Met een oproep op facebook bereikten ze vele vrienden en familieleden die hen sponsorden door een bepaald bedrag per afgelegde kilometer (2x 101 km) te doneren. Met deze extra motivatie legden ze de route, ruimschoots binnen de tijd, af en konden ze meer dan 1.500 euro schenken aan Kom op tegen Kanker.