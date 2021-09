Negen mannen in ademnood uit container gehaald: drugsonderzoek geopend

Groot alarm bij de hulpdiensten van Rotterdam. Een onbekende had er naar het noodnummer gebeld dat er negen mannen in een container zaten opgesloten en dat ze in ademnood verkeerden. Onmiddellijk werd gedacht aan verstekelingen die op die manier naar Europa trachten te geraken. Maar intussen blijkt dat ze heel andere bedoelingen hadden.

De negen in ademnood aangetroffen personen in een container op de Maasvlakte van Rotterdam zijn aangetroffen, hebben hun leven te danken aan het snelle optreden van de hulpdiensten. Nadat een onbekende had getelefoneerd naar het noodnummer rukten die massaal uit.

Intussen is nog niet duidelijk wie alarm heeft geslagen. Alleszins geen van de ‘slachtoffers’ want de gsm waarmee gebeld is, werd niet teruggevonden.

Intussen weet de politie zeker dat het niet om verstekelingen gaat, maar is er een drugsonderzoek geopend.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zaten de personen in een container met boomstammen. ,”Daardoor zou de zuurstof minder zijn geworden in de container en verkeerden de negen in ademnood. Maar intussen zijn ze allemaal weer in orde. Het gaat om mannen tussen 18 en 23 jaar.”

Ze worden momenteel ondervraagd want volgens de politie gaat het om zogenaamde uithalers, vaak havenpersoneel dat door drugsbenden wordt betaald om ladingen drugs veilig uit de haven te krijgen.

Ware plaag

Containerbedrijven in de Rotterdamse haven, maar ook in Antwerpen, hebben veel last van insluipers die proberen drugs uit op hun terreinen gestalde containers te halen. Het komt ook voor dat insluipers zich verstoppen in lege containers en daar overnachten. Ze verzamelen de partijen cocaïne in een andere container om op een later moment de hele partij van het haventerrein te rijden.

Hoe de negen opgesloten geraakten, wordt nog onderzocht. Ook over de lading drugs zelf is nog niets bekend.

Voor het Openbaar Ministerie (OM) is het lastig de insluipers aan te pakken. Want als het OM niet kan bewijzen dat iemand cocaïne kwam ophalen, blijft het bij een boete van 90 euro en wordt de uithaler niet vervolgd.’’

Deurganckdok

Drugscriminelen die zich laten opsluiten in zeecontainers en in paniek slaan, het komt ook bij ons voor. Twee cocaïnesmokkelaars hebben twee jaar geleden zelf de politie opgebeld nadat ze tijdens het uithalen van drugs opgesloten raakten in een zeecontainer aan het Deurganckdok. De mannen werden bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis. In de container werd toen een grote lading cocaïne aangetroffen.