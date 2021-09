Chaudfontaine hervat leveringen na zware schade door overstromingen

Waterfabrikant Chaudfontaine, waarvan de fabriek in juli zwaar beschadigd raakte door de overstromingen in de gelijknamige Waalse gemeente, heeft zijn leveringen hervat, zo kondigt het bedrijf maandag zelf aan.

Midden augustus, ruim een maand na de ramp, werd reeds aangekondigd dat de productie was heropgestart, voor twee derde. Nu kunnen dus ook de leveringen aan de klanten hervatten. De eerste vrachtwagen met mineraalwater verliet maandag de bottelarij in Chaudfontaine.

In eerste instantie zijn het de hervulbare glazen flesjes (0,25 l) - bruisend en niet-bruisend - waarvan de leveringen zullen hervatten, net als de plastic flessen van een halve liter niet-bruisend mineraalwater. Vanaf eind september zal de levering kunnen plaatsvinden van 0,5 l Chaudfontaine in hervulbaar glas - niet-bruisend en bruisend. De 1,5 l Chaudfontaine in 100 procent gerecycleerde plastic flessen, niet-bruisend, zullen nadien volgen.

“Uiteraard doet het team van de bottelarij in Chaudfontaine er alles aan om ook alle andere Chaudfontaine-producten zo snel mogelijk uit te leveren in de weken die volgen”, klinkt het.

In de fabriek van Chaudfontaine wordt normaal jaarlijks zo’n 125 miljoen liter dranken geproduceerd. Het merk is eigendom van Coca-Cola.

LEES OOK. Flessen Chaudfontaine uit de winkelrekken door wateroverlast