Neymar kiest Belg voor team in voetbaltoernooi na indrukwekkende video: “Dit is écht een droom!”

Jaimy Schallenbergh uit Lier is uitgekozen om deel uit te maken van Neymar’s eigen team op de wereldfinale van Red Bull Neymar Jr’s Five, het voetbaltoernooi van de Braziliaanse superster.

Samen met zes andere spelers vliegt onze 28-jarige landgenoot binnenkort naar Qatar om het er op te nemen tegen teams van over de hele wereld. “Dit is echt een droom die uitkomt!” zegt Jaimy, die geselecteerd werd na het uploaden van een video met zijn skills.

De voorbije maanden werden wereldwijd tientallen kwalificatietoernooien en nationale finales georganiseerd. Daarnaast was er ook een online wedstrijd waarbij spelers een plekje in het Jr’s Global Five team konden veroveren. Uit alle inzendingen heeft Neymar uiteindelijk zeven winnaars geselecteerd: Jaimy Schallenbergh dus en zes andere spelers uit Noorwegen, Brazilië, Koeweit, Nigeria, Italië en India.

“Vorige keer had ik ook al eens m’n kans gewaagd, maar toen werd ik niet geselecteerd. Ik ben nu al ongelooflijk dankbaar voor deze ervaring en ik zal alles uit de kast halen om zo veel mogelijk te winnen. Het feit alleen al dat Neymar een van mijn video’s heeft bekeken, vind ik te gek! En dan heeft hij me ook nog eens geselecteerd uit alle inzendingen... Zo veel concurrentie, maar ik ben uitgekozen. Crazy”, aldus de Kempenaar.

Wereldfinale

Jaimy en z’n ploegmaten vliegen later dit jaar naar Qatar voor de Red Bull Neymar Jr’s Five World Final. Daar nemen ze het eerst in een poulefase en hopelijk daarna in de knock-outfase op tegen teams uit alle uithoeken van de wereld. Enkele weken geleden verdiende team ‘Messi el Mejor’ uit Antwerpen trouwens ook al hun ticket naar die wereldfinale. Zij wonnen onze Belgische finale.

“Ik ben echt trots op al die inzendingen voor het Jr’s Global Five team. Zoveel talent! Ik kijk er echt naar uit om ze allemaal aan het werk te zien tijdens de wereldfinale in Qatar!”, aldus Neymar.

Tijdens de Red Bull Neymar Jr’s Five wordt er vijf tegen vijf gespeeld. Tien minuten lang en zonder doelman. Bij elk doelpunt verliest de tegenpartij een speler.