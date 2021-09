Geseinde wagen over de kop na achtervolging: baby van 15 dagen oud naar het ziekenhuis

Op het kruispunt van de singel en de Luitenant Lippenslaan is maandagmiddag een auto op de kop beland na een achtervolging. — © BFM

Op het kruispunt van de Singel en de Plantin en Moretuslei is maandagmiddag een auto op de kop beland na een achtervolging. De wagen stond geseind. Bij het oversteken van het kruispunt reed het voertuig in op een andere wagen. Een kind werd naar het ziekenhuis gebracht. De vier inzittenden werden gearresteerd.

De wegpolitie merkte maandagmiddag de geseinde wagen op en zette de achtervolging in. Ter hoogte van Kleine Bareel in Merksem nam de Antwerpse politie de achtervolging over.

“Doordat het verkeer op de Ring vertraagde, nam de wagen de afrit Borgerhout”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Zonder te kijken stak de auto het drukke kruispunt van de singel en de Plantin en Moretuslei over. Hierbij reed het geseinde voertuig in op een andere wagen, met aan boord een jong kindje, en belandde op het dak.” Het kind raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon de vier inzittenden arresteren. Verder is ook een nepwapen in beslag genomen. Beide wagens zijn niet meer rijvaardig en worden getakeld. De brandweer is aanwezig voor het weghalen van een aangereden lantaarnpaal en het opkuisen van het kruispunt. De weg blijft nog enige tijd versperd.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM