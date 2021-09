Het was voor de tweede keer in zeer korte tijd dat de twee kandidaten voor de WK-titel in de Formule 1, Max Verstappen en Lewis Hamilton, elkaar raakten in een race. Nu gebeurde het op Monza tijdens de GP van Italië en moesten beide kemphanen de strijd staken. De Maaseikenaar werd als ‘schuldige’ aangewezen door de stewards. Hoe zien ze dit in het buitenland?