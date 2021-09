Novak Djokovic heeft zijn afspraak met de geschiedenis gemist. Zijn nederlaag in de finale van de US Open tegen Daniil Medvedev ontzegde hem de échte Grand Slam, de vier majors in hetzelfde jaar. Bovendien blijft de 34-jarige Serviër met zijn 20 titels op dezelfde hoogte hangen als zijn eeuwige rivalen Rafael Nadal en Roger Federer. Vijf vragen over de US Open 2021.