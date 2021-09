Zes chauffeurs onder invloed betrapt tijdens controles in Diest en Scherpenheuvel-Zichem

Zaterdagavond en -nacht heeft de politie Demerdal een verkeeractie gedaan op verschillende plaatsen in Diest en Scherpenheuvel-Zichem. In totaal kregen 311 bestuurders een alcoholcontrole. Vijf van hen hadden te veel gedronken en moesten hun rijbewijs afgeven. Eén bestuurder was onder invloed van drugs, een andere had ketamine op zak. In Diest werden ook snelheidscontroles gehouden. Van de 1.094 gecontroleerde voertuigen reden er 73 te snel. siol