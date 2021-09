De verlovingsring anno 2021 hoeft niet per se ingetogen te zijn. Een opvallende steen of – als het budget het toelaat – diamant is terug. Popster Britney Spears pronkt met een joekel rond haar ringvinger en eerder toonde de Belgische fotografe Marie Wynants haar gekleurde verlovingsring op Instagram. “Bij gekleurde stenen gaat het vaak veel verder dan alleen de kleur”, aldus een expert ter zake.