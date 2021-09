De aardgasfactuur is in drie maanden tijd met bijna een kwart gestegen — © Hollandse Hoogte / Gerard Til

De jaarafrekening voor elektriciteit en zeker die voor aardgas zal gepeperd zijn. Terwijl een huishouden dat zich met aardgas verwarmt in juni nog een jaarfactuur van 1.290 euro kon verwachten, is dat bedrag in augustus al fors opgelopen. Wellicht gaan we naar de hoogste prijs in tien jaar tijd. Hoe komt dat?