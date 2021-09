Coach van Seraing dient ontslag in door dochter met coronavirus, maar blijft dan toch

Jordi Condom had de directie van Seraing enkele dagen voor de Luikse derby van afgelopen weekend laten weten dat hij zich zou terugtrekken als hoofdtrainer van de club. De reden daarvoor was de gezondheidstoestand van zijn dochter, die corona had opgelopen en er maar moeilijk vanaf geraakt. Condom wilde daarom zo snel mogelijk terug naar Spanje om haar bij te staan.